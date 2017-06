Monchi, direttore sportivo della Roma, ha introdotto la conferenza stampa di presentazione di Eusebio Di Francesco. "Presentiamo il nuovo allenatore della Roma, Eusebio Di Francesco. Per il club in generale e per me in particolare è un giorno felice, è il ritorno di uno dei nostri, una persona che ha lavorato tanto tempo qui. Per la Roma è un motivo di allegria, per me è un arrivo importante. Quando Luciano Spalletti mi ha annunciato che sarebbe andato via, il mio unico obiettivo era far arrivare a Trigoria Eusebio. Di Francesco rappresenta molte cose che ritengo necessarie per allenare la Roma, soprattutto una: la sua capacità di lavorare e competere. Mi ha fatto innamorare il suo percorso con il Sassuolo, ha portato un piccolo club in Europa, con tutto il rispetto, facendolo crescere moltissimo".

Sul mercato: "Come ho già detto, non abbiamo intenzione di vendere i nostri giocatori migliori, vogliamo costruire la miglior squadra possibile. Non c'è stato nessun contatto per Rudiger, c'è l'interesse di un club inglese per Salah ma il prezzo lo facciamo noi, non loro. Rudiger ha zero possibilità di andare via dalla Roma. Non siamo un supermercato, l'idea è mantenere la miglior squadra. Non esistono club che non vendono giocatori, il problema non è vendere, ma comprare male. Se qualcuno partirà, dovremo sostituirlo bene. Non ci sono trattative aperte per nessun giocatore che non sia Salah". Sull'arrivo di Moreno: "Conosco perfettamente i profili che vuole il mister e in quali ruoli dobbiamo rinforzarci, stiamo valutando nomi e situazioni. Non vedo nel brevissimo termine un'altra sorpresa". Sui portieri: "Al momento siamo coperti con Alisson, Skorupski e Lobont. Ora come ora non cerchiamo altro".