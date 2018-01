Il ds della Roma, Monchi, parla a Premium Sport prima della partita con la Sampdoria e si concentra sulla trattativa con il Chelsea per Edin Dzeko: "Di Francesco ha dichiarato che non si aspettava la trattativa per Dzeko? Le trattative ci sono sempre quando il mercato è aperto, fa parte del gioco. Noi ci confrontiamo quotidianamente con il mister e siamo contenti del suo lavoro. Su Dzeko non ci sono aggiornamenti: siamo contenti che oggi lui sia qui e che giochi, per il resto non è cambiato nulla. Schick? Mi spiace per il ragazzo, che è giovane e sicuramente si era aspettato un percorso diverso, ma deve stare tranquillo: noi gli siamo vicini".