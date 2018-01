Tutti a Londra per fare il punto della situazione in casa Roma. Da domani la dirigenza giallorossa si sposterà nella City per un summit d'emergenza con Pallotta e il consulente Baldini. Il presidente sbarcherà nella capitale inglese nei prossimi giorni - anche per seguire la sfida Nba dell'11 gennaio tra i 'suoi' Boston Celtics e Philadelphia - mentre già domani partiranno per il Regno Unito il dg Baldissoni e Fienga (Head of Strategy & Media), impegnati in riunioni legate al settore economico del club.A Londra, infatti, ha sede il team commerciale guidato da Kaitlyn Colligan che si occupa, tra l'altro, della ricerca dal main sponsor (potrebbero alla fine anche essere due le aziende pronte ad inserire il proprio marchio sulla casacca giallorossa). Giovedì poi toccherà al ds Monchi salire sull'aereo per volare oltremanica, dove risiede anche il consulente personale di Pallotta, Franco Baldini. Saranno loro a relazionare il presidente sul momento della squadra allenata da Di Francesco e sulle strategie sportive future per migliorare la situazione.