Due giocatori da Roma. Eccome. Da livello internazionale, fondamentali per il progetto. Così Monchi ha mostrato subito le sue convinzioni su due pedine giallorosse con il futuro ancora da definire: il nuovo ds vuole trattenere Kevin Strootman e Radja Nainggolan, questione di priorità. Perché vendere ci può stare, al momento giusto e al prezzo giusto (molto alto...). Ma fare sconti per ragioni contrattuali assolutamente no, due giocatori così vanno corteggiati e trattenuti nella propria squadra a meno di proposte fuori mercato, questo il Monchi-pensiero.



RINNOVI DA FARE - E così, sarà proprio il nuovo dirigente spagnolo arrivato dal Siviglia a raccogliere il testimone di Ricky Massara anche sui due contratti da rinnovare. Kevin perché va in scadenza nel 2018, l'olandese rischierebbe di andar via a parametro zero e la Roma non correrà questo rischio, presto riprenderanno i dialoghi col suo entourage; con Nainggolan il discorso è diverso, il contratto è ancora lungo (fino al 2020) ma ha una promessa di ritocco d'ingaggio dall'estate scorsa, quando rifiutò il Chelsea. Adesso bisognerà sedersi ancora a un tavolo e blindare il Ninja, Monchi è fiducioso, aspettando l'estate e le sue occasioni in entrata e in uscita. Ma senza sconti o regali. Questa la politica della Roma che sta nascendo.