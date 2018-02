Il direttore sportivo della Roma, Monchi ha dichiarato a Sky: "Salah al Liverpool per 50 milioni di euro, bonus compresi? Sì, il doppio rispetto alla loro prima offerta. In quel momento avevamo bisogno di vendere e non potevamo fare altrimenti, anche perché il giocatore voleva andare lì ed era già d'accordo. Poi i trasferimenti di Neymar e Mbappé al PSG hanno un po' cambiato le cifre del calciomercato. La società deve far quadrare i conti, ma l'importante per i tifosi è vincere trofei. Li prego di avere fiducia in me".