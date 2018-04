Il direttore sportivo della Roma, Monchi, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Onda Cero dopo la sconfitta per 5-2 contro il Liverpool nella gara d'andata della semifinale di Champions League. Ecco le parole dello spagnolo sulla cessione di Salah, grande protagonista della serata con due gol e due assist: "È vero, io ho venduto Salah, ma ero costretto a farlo dai vincoli Uefa. L'anno scorso siamo stati obbligati a vendere entro il 30 giugno e se non lo avessimo fatto oggi non saremmo in semifinale di Champions. I nostri conti erano sotto un ferreo controllo Uefa, e quando sono arrivato io c'era un'offerta di 30 milioni per Salah, ma poi con i bonus siamo saliti a 50, insomma abbiamo fatto il massimo che potevamo in quel momento". Poi un commento sulla valutazione del calciatore egiziano alla luce dei super prezzi del mercato: "Non mi aspettavo che il mercato impazzisse anche se Salah sta disputando una stagione fantastica, quindi complimenti al Liverpool per l'affare fatto".