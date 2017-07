Da Kostas Manolas al grande obiettivo di mercato Riyad Mahrez. Il direttore sportivo della Romaha parlato in conferenza stampa da Boston alla vigilia della sfida contro la Juventus. Queste le parole del ds giallorosso: “Mahrez? Non lavoro solo su un nome, è una cosa logica, abbiamo diverse possibilità. Il caso di Mahrez è diventato di dominio pubblico, altre no.. Non esiste una percentuale, la trattativa va in porto o no. Mahrez è una delle opzioni, non l'unica., stiamo valutando altre opzioni.".- “Kostas ad oggi resta e resterà per molto tempo nella Roma.. Per ora la priorità è l'esterno di destra. Perfezionata questa operazione avremo un mesetto di tempo per valutare se la rosa è pronta. Abbiamo anche Kolarov che può giocare da centrale. Non è il momento di precipitarsi, penso che abbiamo fatto un buon mercato finora. Magari fra 25 giorni riterremo di prendere un centrale di difesa o un altro ruolo".- “Credo che a decidere questo sarà la classifica. Potrei dire di sì ma non sarebbe corretto. Se avremo una classifica migliore globale, comprese quindi anche le coppe, allora sarà così. Diversamente non voglio fare valutazioni senza un paragone con la classifica".- “La miglior pressione per me sono io stesso, per questo sono alla Roma.. Uno dei responsabili del mio arrivo alla Roma è Franco Baldini. Rivederlo è sempre un piacere, tra l'altro la sua presenza non è molto continua. Ha un'esperienza nel calcio e alla Roma importante. Sta qui perché lavora con Pallotta. Non mi preoccupa, tutto il contrario. Io credo che le grandi opere siano responsabilità non di una sola persona ma di molti. Quello che vogliamo fare deve essere fatto da tutti, dall'ultimo impiegato di Trigoria a Pallotta, siamo tutti importanti. Tutto l'aiuto è necessario".- “Cercavamo un centrale con esperienza in Europa, come Hector che ha giocato in Spagna e in Olanda. Un calciatore che avesse una buona uscita di palla, e la sua è magnifica. Questo voleva il mister, poter contare su Moreno è una garanzia".