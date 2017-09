Intervenuto ai microfoni di Premium Sport, il direttore sportivo della Roma, Monchi ha anticipato così la gara contro il Benevento.



UN TITOLO - "Sono qui per un progetto sul presente e sul futuro di questa squadra. So quanto sia importante per questa città vincere qualcosa e non ho paura ad ammettere che l’obiettivo è, appunto, vincere un trofeo".



OBIETTIVI DI MERCATO - "Il mio, di obiettivo, è di trovare giocatori utili al modulo del mister, ma non solo: sono importanti anche altri giocatori che magari non rientrano esattamente negli schemi tattici di Di Francesco ma che qualitativamente possono fare la differenza.”