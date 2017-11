Il direttore sportivo della Roma, Monchi, ha parlato a Premium Sport prima del derby contro la Lazio: "Il mio primo derby? Quando sono arrivato qui mi hanno subito parlato di questo match. Io arrivo da Siviglia dove c’è un derby molto simile a questo. Questo è un giorno diverso, serviranno testa e cuore: è difficile stare tranquilli in un derby. Derby d'alta classifica come non succedeva da 17 anni? Significa che le due squadre stanno lavorando bene. Questo è importante per la città e anche per noi. Vogliamo proseguire così, la squadra ha fiducia nel mister e questo è il modo migliore per raggiungere gli obiettivi finali. Noi siamo la Roma e dobbiamo puntare ai migliori obiettivi: i tifosi meritano la Roma in queste posizioni in classifica. Derby senza Totti? Per lui è una gara diversa, dopo tanti anni non è in campo ma lui sta facendo un lavoro importantissimo nello spogliatoio. Come ho trovato il calcio italiano? Mi ha sorpreso molto il livello tattico del vostro calcio. È difficile trovare un campionato dove tutti gli allenatori sono di quel Paese, questo è bellissimo. E anche il livello alto degli arbitri mi ha sorpreso. Il mio gol contro la Lazio? Era il 1996, in amichevole segnai su rigore contro la Lazio".