Monchi, direttore sportivo della Roma, parla a Premium Sport: "Confronto per gli infortuni? Stiamo lavorando all'interno di Trigoria per sapere se c'è un problema o casualità, se c'è un problema si troveranno soluzioni, ma ora dobbiamo continuare. Apporto dei nuovi acquisti per avvicinarsi al Napoli? Manca Schick, Karsdorp e Defrel non si è sbloccato ma stiamo andando bene ed è positivo. Sta giocando anche Moreno, aspettiamo gli altri. Per mia esperienza, dico che sono fiducioso, dobbiamo restare tranquilli, il giorno che Defrel o Schick potranno giocare con continuità, saremo contenti".