"Mahrez? La situazione non è cambiata per nulla negli ultimi giorni". Monchi, direttore sportivo della Roma, ha fatto il punto del mercato nel corso della conferenza stampa di presentazione di Lorenzo Pellegrini. "Mi piacerebbe fare due riflessioni: una squadra come la Roma, dove ci sono giocatori come Pellegrini, Strootman, Nainggolan, Dzeko, Kolarov, Fazio e tanti altri non può pensare che il suo rendimento possa dipendere dall'esterno destro, chiunque sia. La garanzia del rendimento di questa squadra è data dai giocatori che abbiamo. Il mio secondo messaggio è ambizioso: non so se sarà Mahrez, ma chiunque verrà porterà ulteriore qualità a una già magnifica squadra".