Il direttore sportivo della Roma Monchi ha parlato a Premium Sport prima del match contro il Cagliari: “L’uscita dalla Champions con il Liverpool è stata brutta, abbiamo fatto di tutto per passare il turno, ma ora dobbiamo dimenticarcela: siamo in corsa per la Champions ed è importante concentrarci su questo aspetto. So che non è facile, ho fatto anche io il calciatore, ma deve essere così. Perché l’anno prossimo certe emozioni vogliamo riprovarle. Il rinnovo di Florenzi? Non è vero che c’è un problema economico, i numeri che sono usciti non corrispondono alla realtà anche perché non abbiamo nemmeno parlato: abbiamo deciso di aspettare la fine del campionato e poi ne parleremo. Per noi lui è un giocatore importante, dentro e fuori dal campo, è cresciuto a Roma e rappresenta anche il suo futuro. Dzeko fuori dal mercato estivo? Edin non lo è mai stato sul mercato: ha due anni di contratto con noi e siamo contenti che resti qui, è fondamentale.”