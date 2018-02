A proposito di Patrik Schick, il ds della Roma Monchi a Sky Sport chiarisce: "Il sostituto di Dzeko sarebbe arrivato sicuramente se Edin fosse andato via. Abbiamo molta fiducia sia in Schick che in Defrel ma avremmo preso un altro attaccante al 100%. Oltre a Giroud c'era anche l'ipotesi Batshuayi. Fino a questo momento non abbiamo speso tanto per Schick, per quest'anno solo 6 milioni, e questa è una cosa molto importante per noi. Il ruolo di Schick? È un centravanti che può giocare anche come esterno".