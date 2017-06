La Gazzetta dello Sport fa il punto sul mercato della Roma. Ieri Monchi ha incontrato l'agente di Lorenzo Pellegrini, per il quale i giallorossi verseranno 10 milioni di euro nelle casse del Sassuolo entro il 30 giugno come prevede il diritto di ricompra. In queste ore il ds spagnolo incontrerà anche un emissario del Fluminense, con cui si parlerà di un possibile ritorno in Brasile di Gerson con la formula del prestito prestito per sei mesi.



La Roma ha poi contattato Marco Borriello per un clamoroso ritorno. All’attaccante napoletano, che domenica compirà 35 anni, è stato proposto un contratto annuale, con opzione di rinnovo, per il ruolo di vice Dzeko, soprattutto per gli impegni di Champions, dove l’esperienza è fondamentale. Una scelta non banale, visto che Borriello – 20 gol con il Cagliari – sta trovando nuova considerazione pure in Nazionale. L’affare si può concretizzare perché, se è vero che con la salvezza è scattato il rinnovo automatico al 2018 con il Cagliari, è anche vero che i sardi lo lascerebbe andare, sia pure a malincuore, perché sanno che per Borriello vivere una nuova esperienza alla Roma sarebbe una bella rivincita.