Il ds della Roma Monchi ha parlato prima della sfida contro l'Inter, soffermandosi sul mercato:



Schick?

"Siamo allo stesso punto di ieri e l’altro ieri. Tante squadre lo vogliono, noi siamo una di queste. Abbiamo fatto un’offerta economica importante, stiamo aspettando che il giocatore e la Sampdoria definiscano."



Da chi dipende?

"Credo insieme. Devono rispondere entrambi."



Ci sarà un sostituto di Salah?

"Noi abbiamo una strada che fino al 31 agosto seguiremo. Non siamo l’unica squadra che non ha fatto tutto il mercato. Guardate a Madrid, Barcellona, Juventus, PSG, Chelsea, United è normale che siano tutte impegnate alla fine del mercato."



Di Francesco è soddisfatto della rosa? Non avete rimpiazzato uno come Rudiger…

"Io ieri ascoltato l’allenatore dire che è molto contento della squadra. Ci parlo tutti i giorni, stiamo lavorando insieme, siamo contenti della difesa. Rudiger è andato via, ma è arrivato Moreno ed è arrivato Karsdorp. Nella scorsa stagione Toni ha giocato spesso terzino destro."



Vi assomigliate con Borja Valero…

"E’ un magnifico giocatore, lo volevo al Siviglia 7-8 anni fa. E’ un giocatore fortissimo".