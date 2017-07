"Dobbiamo battere la Juve? A fine anno ne parliamo, ci vediamo al Circo Massimo". Monchi, nuovo direttore sportivo della Roma, ha lanciato la sfida scudetto alla Juventus oggi, con l'appuntamento dato ai tifosi giallorossi in un luogo speciale. Lì dove, nel 2001, si ritrovarono in un milione per festeggiare il terzo titolo della loro storia. Una serata magica, con il concerto di Antonello Venditti e lo spogliarello di quella Sabrina Ferilli che, a distanza di sedici anni, è ancora in forma smagliante.