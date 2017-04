Ha preso tempo per riflettere sul suo futuro, ma in quota la rottura tra Luciano Spalletti e la Roma è quasi ufficiale. L’eliminazione della Roma dalla Coppa Italia è il punto di non ritorno secondo i bookmaker, che in vista della prossima stagione hanno ribaltato lo scenario: poco più di un mese fa, prima dell’incrocio con la Lazio in Coppa e con il Lione in Europa League, la conferma del tecnico toscano, riporta Agipronews, era data a 1,70 da Snai ed era la prima scelta in lavagna. Quota che oggi è balzata a 3,50, di fatto relegando Spalletti a seconda scelta per il 2017/18. In tabellone, oltre alle opzioni Di Francesco (4,50) e Gasperini (10,00), spicca l’ascesa dell’opzione “Altro”, ora favorita a 1,20: un gruppo che comprende le alternative inizialmente non elencate in lista e in cui è incluso anche Vincenzo Montella, ancora in cerca di garanzie dai nuovi proprietari del Milan e da sempre “pallino” dei tifosi giallorossi, ma anche Unai Emery, in bilico al Psg e vicino al prossimo ds giallorosso Monchi