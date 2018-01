Altro nome in uscita per la Roma. Se dovesse concretizzarsi in queste ore l'acquisto di Blind dal Manchester United o quello di Silva dallo Sporting, Monchi girerà Moreno alla Real Sociedad. Il difensore messicano - arrivato a giugno per 6 milioni - non ha trovato mai posto con Di Francesco e l'arrivo di Blind (che può giocare anche al centro) chiuderebbe ulteriormente i suoi spazi. Trattativa avanzata.