"Sono felice, tutto è stato perfetto per me per adattarmi. Allenatore e compagni sono stati bravissimi e hanno avuto pazienza aiutandomi nell’inserimento". Hector Moreno, centrale della Roma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. "Siamo la migliore difesa del campionato, un risultato che dipende dal tanto lavoro che facciamo in allenamento. Per noi è importantissimo il lavoro che fanno gli attaccanti perché sporcano i palloni e agevolano i nostri interventi. La squadra ha tutta la qualità per fare bene, questo è un campionato forte con tanta qualità, non puoi permetterti errori. In Olanda mi trovavo bene, ma volevo un’altra sfida dopo 5 anni. Dopo l’ultima partita mi hanno detto che Monchi mi avrebbe voluto alla Roma e ho accettato subito senza aspettare ulteriormente. Quando ti chiama un dirigente come Monchi, non puoi riflettere, devi andare e basta. Appena arrivato ho avvertito subito tante differenze, sia a livello difensivo che psicologico. Turnover? E’ normale se giochi ogni 3 giorni, essere al top senza riposare a questi livelli non è possibile. Il lavoro che fa il mister per noi è importantissimo. Karsdorp? Gli faccio il mio in bocca al lupo per l’infortunio, lui è un ragazzo forte e tornerà ancora più forte sono convinto".