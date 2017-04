Ci sarà una multa, non l'esclusione dalla formazione titolare che domenica affronterà la Lazio nel derby. Secondo La Gazzetta dello Sport, la Roma ha deciso di chiudere così il caso Dzeko-Spalletti, dopo la reazione di ieri sera del centravanti bosniaco al momento della sostituzione con Grenier. Non si ripeterà, quindi, quanto successo alla Juventus, quando Bonucci fu mandato in tribuna in occasione della trasferta di Champions League contro il Porto dopo un battibecco con Allegri.