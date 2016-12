Radja Nainggolan è pienamente recuperato. Il belga, che sembrava a rischio per la sfida con il Chievo, si è invece regolarmente allenato in gruppo nella seduta pomeridiana a Trigoria e domani sarà della partita. Recuperato anche Daniele De Rossi, torna in gruppo anche Francesco Totti. Allenamento iniziato in palestra prima di un lavoro tattico sul campo.