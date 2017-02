Una battuta, che i tifosi della Juventus non hanno gradito. Mediaset Premium ha riportato un siparietto fuori dall’albergo della Roma a Milano con protagonista Radja Nainggolan. Al centrocampista della Roma, mentre firmava alcuni autografi, si è avvicinato un tifoso con la sciarpa dell’Inter che voleva una firma, il belga sorridendo gli ha detto: “L’importante è che non hai quella della Juventus”.



QUEL PRECEDENTE... - Non è la prima volta che Nainggolan rende pubblici i suoi pensieri sulla Juventus. Nei giorni scorsi era stato ripreso mentre a un tifoso parlava così: "Io sono contro la Juve, prima di arrivare a Cagliari odiavo la Juve a prescindere. Odio la Juve e avrei dato i miei co**ioni per batterla. Quando stavo a Cagliari non ho mai perso contro di loro, solo pareggiato. Hanno vinto solo lo scudetto a Trieste, allo Stadium non ho mai perso. Odio la Juve perché hanno sempre vinto per un rigore, una punizione...e sono venuto a Roma per battere la Juve che ha sempre vinto con questi aiuti".