Seduta di allenamento a Trigoria per la Roma di Luciano Spalletti, che prepara (in emergenza) la sfida di giovedì sera contro il Chievo. Radja Nainggolan prova il recupero in extremis: il belga ha svolto lavoro personalizzato in campo. Influenza smaltita per Edin Dzeko, che ha lavorato regolarmente in gruppo. Sessione tattica dedicata alla fase offensiva, mentre Totti e Paredes si sono alternati tra campo e palestra.