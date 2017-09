". Radja, intervistato dal Romanista, fa il punto sul momento giallorosso. ", non può essere ancora tutto perfetto, ci vuole un po’ di tempo e di pazienza, per vedere il gioco che ha in testa lui.Di sicuro l'anno scorso è stata una bella annata, col record di punti, eccetera eccetera. Ma è un capitolo chiuso. Sono andati via giocatori importanti, lo sappiamo, ma quando cambi tanti elementi ci vuole solo tempo, per far inserire nuovi e per avere gioco che vuole l'allenatore. Non riesco a capire chi possa dire queste cose, ma che ne sanno?! Per me dieci metri più avanti o più indietro non cambia niente. Dove gioco gioco. Mica voglio negare che lo scorso anno sia stata la miglior stagione per me, ho fatto tanti gol e tante partite importanti. Ma io ho sempre fatto la mezz'ala, ora devo solo riuscire a riabituarmi al ruolo.Stiamo parlando del nulla".