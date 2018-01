La multa è sicura, ma quale sarà la decisione per Roma-Atalanta di sabato per Nainggolan dopo la folle notte di Capodanno mandata in diretta social? Di Francesco lo convocherà, questo è sicuro. Non vuole passare per un «giustizialista». L’ipotesi panchina, però, è da tenere in considerazione con un centrocampo Pellegrini-Gonalons-Strootman titolare. De Rossi, acciaccato e affaticato, dovrebbe avere un turno di riposo. Schick tornerà in panchina, perché non è sembrato ancora fisicamente pronto ed è stato mandato allo sbaraglio troppo presto. Di sicuro arriverà una multa salata da parte del club.