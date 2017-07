Nella giornata di oggi Kostase Radjasi sono presentati insieme a Villa Stuart per effettuare insieme agli altri nazionali della Roma le visite mediche di inizio stagione. All'interno della clinica, il centrocampista belga ha fatto una diretta Instagram del greco mentre firmava il foglio di consenso alle visite, affermando: “”. Il belga non perde la solita ironia, scherzando sulle trattative per i rinnovi di entrambi che in questo momento sono al centro dell'attenzione mediatica.- Il difensore greco, dopo il naufragio della trattativa con lo Zenit San Pietroburgo,. La Roma, però, non ha alcuna intenzione di vendere il giocatore. Il Ninja, invece, aspetta il rinnovo di contratto coi giallorossi per allontanare le sirene di mercato che lo accostano all’Inter e al Manchester United.