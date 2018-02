Un Radja in versione Spalletti per ritrovare verve e gol. E' l'idea di Di Francesco che oggi contro il Verona schiererà il belga nel 4-2-3-1 alle spalle di Dzeko e al fianco di El Shaarawy e Under. Nainggolan torna quindi all'antico e avrà più possibilità di inserimento proprio come accadeva lo scorso anno con Spalletti.