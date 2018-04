“La Roma ha iniziato bene la partita, ma poi abbiamo commesso troppi errori e regalato troppe occasioni ai nostri avversari”. Radja Nainggolan ha così analizzato la partita contro il Liverpool, terminata 5 a 2 in favore dei Reds, al quotidiano belga Het Laatste Nieuws. Il centrocampista della Roma crede ancora nella rimonta, per poter sbarcare a Kiev per la finale di Champions League: “Il 5-0 è stato troppo, ma con il 5-2 abbiamo ancora la possibilità di sperare di andare avanti. Speriamo di poter rimontare come fatto contro il Barcellona e passare in finale con il 3-0. Sappiamo che sarà difficile, ma ci siamo già riusciti una volta”.