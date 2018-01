La Roma puó perdere Radja Nainggolan e l'addio potrebbe arrivare non solo a giugno, ma addirittura nei prossimi giorni. Secondo diversi quotidiani sportivi italiani, infatti, il club giallorosso ha ricevuto un'offerta monstre dalla Cina per il Ninja e si sta preparando ad accettarla.



50 MILIONI - Un'offerta da circa 50 milioni di euro dal Guangzhou Evergrande é già arrivata sul tavolo dei dirigenti giallorossi e tutte le parti in causa si sono incontrate, secondo la Gazzetta dello Sport, nella giornata di venerdì per portare avanti l'affare. La Luxury Tax in Cina (il Guangzhou dovrebbe pagare 50 milioni alla Roma e 44 al fisco cinese) potrebbe essere aggirata con un prestito con obbligo di riscatto.



CONTATTI DALL'AUTUNNO - Va detto che Nainggolan é già convinto dell'affare da tempo, da quando in autunno gli sono stati prospettato i 12 milioni annui di stipendio che percepirebbe in Cina. La cessione quindi é in programma da ben prima dell'ormai celebre video di capodanno che, al contrario, ha soltanto rallentato l'affare.