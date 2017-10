Secondo gli orari comunicati dalla Lega Serie A, la sfida tra Roma e Napoli è in programma per sabato 14 ottobre, dopo la sosta per le nazionali, alle 20.45. Secondo il presidente dei partenopei, Aurelio De Laurentiis, l'orario d'inizio della gara potrebbe però cambiare. Ecco le sue parole al Roma sull'argomento: "Alla ripresa del campionato sarò all'Olimpico per assistere alla sfida con la Roma, che potrebbe giocarsi alle 18 e non più alle 20.45 per motivi di ordine pubblico. Poi andrò in Inghilterra, non posso certamente perdermi l’incontro con il Manchester City".