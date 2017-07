Tra Roma e Napoli ballano 1.5 milioni di euro. L'affare Mario Rui è in dirittura d'arrivo, il club giallorosso ha abbassato le pretese. Monchi aveva chiesto inizialmente 12 milioni di quota fissa più 2 di bonus, una cifra che il Napoli non era assolutamente disposto a spendere. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il direttore sportivo spagnolo sarebbe pronto ad accettare un'offerta da 9.5 milioni di euro più 2 di bonus. Il Napoli, almeno per il momento, non molla: l'offerta del ds Giuntoli è di 9 milioni di euro e un solo milione di bonus. Si attende in settimana la chiusura definitiva di un affare che sembra destinato ad andare in porto.