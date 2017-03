E'l primo anticipo della. Lo scontro diretto decisivo in ottica Champions League andrà in scena all'Olimpico di Romaper agevolare l'impegno infrasettimanale di Champions League della formazione allenata da Maurizio Sarri.Entrambe le squadre, probabilmente già con il pensiero anche alla gara di oggi,rispettivamente nel derby contro la Lazio e contro la Juventus.che si sono scatenate prima sugli arbitri per la squadra partenopea e poi su Spalletti e sulla condizione atletica della Roma, che comunque rimane fortemente favorita, secondo le quote BWIN: 1 a 2.00 X a 3.70 2 a 3.60, qui le altre quote e le scommesse live