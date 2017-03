Di seguito i principali episodi da MOVIOLA dell'anticipo della 27esima gior nata di Serie A, Roma-Napoli arbitrata da Banti di Livorno.



17' GIALLO PER ROG - Rog stende De Rossi senza avere la possibilità di entrare in disponibilità del pallone: giallo per il centrocampista del Napoli.



23' ANNULLATO GOL A PEROTTI - Annullato il gol del vantaggio della Roma a Diego Perotti: sul controllo prima del tiro che termina in rete l'argentino sembra colpire la palla di mano, anche se il braccio rimane nella figura.



29' GHOULAM FERMATO PER FUORIGIOCO - Svista del primo assistente di Banti, che segnala un fuorigioco che non c'è a Ghoulam, tenuto in gioco dall'altra parte da Jesus.



39' ANNULLATO GOL A MERTENS - Mertens tocca la gamba sinistra di Fazio, che cade a terra, per liberarsi sulla verticalizzazione di Hamsik: corretto fermare il gioco, prima della rete del belga.



42' GIALLO PER MANOLAS - Ammonito Manolas per un brutto intervento in scivolata su Mertens: ammonizione giusta.



53' NAINGGOLAN CHIEDE UN RIGORE - Mertens e un suo compagno contrastano Nainggolan impedendogli di saltare in area di rigore: Banti lascia proseguire, sembra a ragione.



58' MERTENS FERMATO IN FUORIGIOCO - In fuorigioco Mertens sul tocco di Insigne in seguito a una rimessa laterale. Il napoletano sarebbe andato in porta.



64' AMMONITO DE ROSSI - Giallo per De Rossi, che non fa ripartire Mertens. Ammonizione cumulativa, che ci sta.



70' DE ROSSI RISCHIA IL ROSSO, SARRI ESPULSO - De Rossi, da tergo, fa lo sgambetto a Reina: era da seconda ammonizione. Nell'occasione, espulso Sarri per proteste.



87' FALLO DI MANO DI INSIGNE - Fallo di mano di Insigne non fischiato su un cross di Bruno Peres.



92' SALAH SCIVOLA DA SOLO IN AREA - Salah, in ripartenza, scivola da solo in area: la Roma chiede rigore, ma non c'è fallo.



94' SIMULAZIONE DI PEROTTI IN AREA - Nessun dubbio sulla simulazione di Perotti, corretto il giallo all'argentino.