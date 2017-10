Il grande ex attaccante di Inter, Juventus e Milan Aldo Serena commenterà domani sera Roma-Napoli per Premium Sport. Questo il suo commento della vigilia ai microfoni di Radio Crc: “Il Napoli è in grandi condizioni, ma la Roma è in crescendo con Di Francesco che ha fatto un buon lavoro facendo subito metabolizzare i suoi schemi. Mi aspetto una partita scoppiettante. Mertens-Dzeko? Sono quelli più attesi, ma con caratteristiche diverse. Interpretano al meglio il ruolo di centravanti. Le parole di Mertens? In piazze come Napoli serve essere come lui. E' una piazza esigente ed il fatto che lui sia legato ad essa con sentimento forte facilita il rapporto".