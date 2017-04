Ore decisive per il futuro di Daniele De Rossi, il cui contratto è in scadenza a fine giugno. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il mediano della Roma dovrebbe incontrare nei prossimi giorni la dirigenza per valutare un rinnovo fino al 2019. "Capitan Futuro" dovrà quindi scegliere se rimanere in giallorosso o se accettare un'offerta estera.