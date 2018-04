Finale nervoso in casa Roma dopo la vittoria per 2-1 contro il Genoa. Nonostante il successo, grazie al gol di Cengiz Under nel primo tempo e all’autogol dell’ex Zukanovic nella ripresa, dopo il fischio finale dell’arbitro Pairetto è esplosa una discussione tra Florenzi ed Edin Dzeko. L’attaccante se l’è presa con il capitano di stasera, reo di non avergli servito un facile assist a pochi secondi dal fischio finale, con la possibilità di chiudere definitivamente la partita. Pochi minuti dopo ancora un errore in contropiede, stavolta con un’incomprensione tra Dzeko e Schick, e il bosniaco ha sbottato di nuovo. Vista l’agitazione, è stato necessario l’intervento dei compagni: il primo a farlo è stato Kevin Strootman, che nel ruolo di paciere ha preso e trascinato via il bosniaco verso gli spogliatoi.