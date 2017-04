la Roma è tra le squadre interessate all'ala destra del Manchester City, Jesùs Navas, ma lui ha già deciso il suo futuro. Il contratto del classe 1985 scade questo giugno, dopodiché sarà svincolato. I giallorossi, come riporta il Telegraph, avrebbero pensato a lui come un'affare a parametro zero, ma Navas ha già deciso la squadra dove andrà a chiudere la carriera.



Si tratta più che altro di un ritorno, ovvero il Siviglia, sua città natale dove ha giocato per 10 anni dal 2003 al 2013, prima del passaggio al City a fronte del pagamento di 20 milioni di euro.