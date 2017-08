Di fronte all’ennesimo no pronunciato dal Leicester, la Roma ha deciso di sondare concretamente altre piste per rinforzare l’attacco. L’ultima offerta giallorossa per Riyad Mahrez è stata da 35 milioni di euro, prontamente rifiutata dal club inglese. Le Foxes, infatti, continuano a chiedere 40 milioni di sterline per il giocatore, ovvero poco meno di 45 milioni di euro. La distanza da colmare resta importante, per questo il direttore sportivo giallorosso Monchi ha deciso di mettere in stand-by la pista. Mahrez resta il primo obiettivo per sostituire Mohamed Salah, ma non l’unico. Oltre ai nomi di Lucas Vazquez e Juan Cuadrado, la Roma valuta anche quello di Hakim Ziyech.



ALLIEVO DI VAN BASTEN - Cresciuto sotto i consigli di Marco van Basten all’Heerenveen, Ziyech l’anno scorso è stato uno dei grandi protagonisti della stagione dell’Ajax. Arrivato lo scorso 30 agosto dal Twente per 11 milioni di euro, il marocchino vale ora almeno 25 milioni di euro. I Lancieri secondo tradizione non vorrebbero cedere i pezzi pregiati dell’organico, ma l’eliminazione dalla Champions rischia di comportare un cambio di strategia. E la Roma è pronta ad approfittarne: i contatti con l’entourage del giocatore sono già partiti, il mancino di Ziyech può sostituire quello di Mohamed Salah nello scacchiere di Eusebio Di Francesco, che ha fatto chiaramente intendere a Monchi di preferire un mancino piuttosto che un destro.



ASSISTMAN - Nella terra dei tulipani il classe 1993 di Droten viene considerato il mago delle punizioni e soprattutto degli assist. Per le grandi capacità balistiche sui calci piazzati, in patria viene paragonato a Wesley Sneijder. Proprio come il nuovo giocatore del Nizza, Ziyech è molto abile a mandare in porta i compagni. L’anno scorso con l’Ajax in Eredivisie ha sfornato 12 assist, nelle stagioni precedenti col Twente ne ha realizzati 12 (stagione 2015/2016) e 15 (stagione 2014/2015). Twente che lo ha acquistato per 3,5 milioni di euro nell’estate del 2014 dall’Heerenveen, dove Ziyech è cresciuto a livello giovanile e si è formato, sotto i consigli di Marco Van Basten, ex allenatore del club olandese. Mahrez resta il primo nome per l'attacco, ma occhio alle alternative, Ziyech su tutte.