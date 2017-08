Come si legge sulle pagine de Il Tempo, la trattativa per portare Mahrez alla Roma è saltata definitivamente. Dal Leicester non sono arrivati segnali di apertura, per questo motivo Monchi è a caccia di un'alternativa. La Roma - si legge - ha chiesto il prestito di Munir al Barcellona, ma lo spagnolo del Barça non è l'unica opzione. Schick resta fra gli osservati speciali, in attesa di capire come andrà la trattativa fra Inter e Sampdoria.