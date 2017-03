Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, la difesa della Roma va verso un'autentica rivoluzione in vista della prossima stagione. Oltre a Manolas, è destinato alla partenza Vermaelen, che tornerà al Barcellona, e potrebbe essere sacrificato per ragioni di bilancio l'esterno brasiliano Emerson, che piace in Spagna e in Inghilterra.