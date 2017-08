La difesa della Juventus sbanda e Massimiliano Allegri chiede rinforzi. Il tavolo di mercato tra il club bianconero e la Roma non è ancora aperto ma la trattativa tra le due società potrebbe iniziare a breve. Monchi non riesce a chiudere l'affare Mahrez, la soluzione potrebbe essere Juan Cuadrado. La Vecchia Signora vuole inserire il colombiano come parziale contropartita per arrivare a Kostas Manolas: secondo quanto riportato da La Repubblica, la società giallorossa potrebbe valutare seriamente l'offerta. Ma tra Monchi e Marotta non è finita qui: alle porte c'è un possibile duello di mercato per Patrik Schick, sul quale anche l'Inter è pronta a gettarsi. Domani l'attaccante sosterrà le nuove visite mediche e le grandi d'Italia si preparano alla sfida.