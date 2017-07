La Roma torna fortemente su Mahrez. Come riporta Sky Sport, i giallorossi hanno riavviato i contatti con il Leicester: c'è già il sì del giocatore, manca l'accordo con le foxes. Ma Monchi è pronto ad alzare l'offerta per l'esterno mancino algerino, arrivando ai 30 milioni di euro richiesti dal club inglese. Al momento, come ha rivelato il manager Shakespeare, solo il club capitolino ha mosso passi ufficiali per l'ex Le Havre, da tempo accostato all'Arsenal, con i Gunners che non hanno presentato, però, nessuna offerta. La Roma ci prova, forte del sì del giocatore, pronta a regalare ai tifosi il dopo Salah.