La Roma fa sul serio per Franck Kessie, centrocampista classe 1996 dell'Atalanta. Dopo gli incontri dello scorso gennaio per provare a porre le basi di una trattativa per giugno, nei quali però non era stato coinvolto il suo agente George Atangana, secondo quanto raccolto da calciomercato.com la scorsa settimana le parti sono tornate a fare il punto della situazione e l'incredibile sviluppo preso dalla vicenda relativa al closing del Milan (fortemente interessato al talento ivoriano) offre nuove prospettive per il club giallorosso in vista dell'estate.



All'incontro di lavoro hanno partecipato per la Roma il direttore sportivo Ricky Massara e il direttore generale con Atangana che ha preso atto del forte interesse per Kessie, senza però chiudere le porte all'ipotesi di un trasferimento all'estero, visto che diverse formazioni di Premier League sono pronte a coprire d'oro l'Atalanta. A sua volta, la Roma ha ottenuto già a gennaio una disponibilità a trattare ma, da quanto si apprende, non più sulla base di contropartite tecniche ma solo pagando il calciatore cash. Un incontro dunque per fare chiarezza su alcune situazioni passate e ribadire il concetto: la Roma vuole regalarsi Kessie per rilanciare la sfida alla Juventus e alle grandi del campionato.