La Prozis, azienda leader europea in nutrizione sportiva e alimentazione funzionale, è il nuovo partner ufficiale per la nutrizione degli atleti della AS Roma per la stagione sportiva 2017-18.

I calciatori riceveranno integratori e alimentazione funzionale Prozis, specificamente sviluppati per migliorare la performance sportiva, aumentare il rendimento fisico, diminuire il rischio di lesioni e facilitare il recupero degli atleti.

I prodotti Prozis sono stati sviluppati pensando alle necessità degli atleti professionisti e sono certificati e testati per garantire la massima efficacia.

“Siamo felici di dare il benvenuto nel nostro team a Prozis, un’azienda riconosciuta a livello mondiale. Siamo certi che i nostri calciatori ne trarranno beneficio” ha dichiarato Darcy Norman, AS Roma Director of Performance.

Grazie all'efficienza tecnologica della Prozis, gli elevati standard di qualità, l'efficacia e la sicurezza dei suoi prodotti certificati, il Club non ha esitato a scegliere la Prozis per far fronte alle esigenze nutrizionali dei propri atleti nella prossima stagione".