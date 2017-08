France Football riaccende la trattativa tra Roma e Leicester per Riyad Mahrez. Secondo il magazine francese, Monchi ripiomba sull'algerino con una nuova offerta di 35 milioni di euro. I giallorossi dopo l'ultima offerta da 30 milioni per l'esterno del Leicester avrebbero rilanciato l'offensiva con 5 milioni di euro in più sul piatto. Se l'affare dovesse andare in porto, si tratterebbe dell'acquisto più caro nella storia del club capitolino.