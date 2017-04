La Roma programma il proprio futuro partendo da colui che dovrebbe essere il nuovo direttore sportivo: Monchi. Proprio l'ex Siviglia, infatti, sta allacciando i contatti con l'entourage di Jesus Navas per provare a portarlo in giallorosso in estate.



SI LIBERA GRATIS - Monchi ha già incontrato a Manchester nelle scorse settimane il suo pupillo già avuto sotto contratto ai tempi del Siviglia. Classe '85 si libererà a gratis in estate dal Manchester City e ha già numerose richieste. L'offerta della Roma? Un triennale da tre milioni a stagione, superiore secondo il Corriere dlelo Sport, rispetto a quanto propostogli dallo stesso Siviglia.