Anwar El Ghazi e l'Italia, un matrimonio che potrebbe essere finalmente celebrato a gennaio. Un anno fa, di questi tempi, l'olandese di origine marocchina era stato seguito dal Milan, che aveva provato a prenderlo dall'Ajax, l'estate scorsa la Roma aveva fatto un tentativo con il club olandese, dopo due trattative 'fallite' questa potrebbe essere la volta buona per sbarcare nel nostro campionato.



NO AL LILLE - L'esterno d'attacco vuole la Serie A, più di ogni altra destinazione. Per questo motivo, nei giorni scorsi, ha detto no a un'offerta dal Lille e ha chiesto al suo entourage di accontentarlo. Vuole l'Italia e aspetta una chiamata di Roma e Milan, le due squadre maggiormente interessate. I giallorossi sono alla ricerca di un esterno di qualità che possa sostituire Salah, impegnato in Coppa d'Africa, i rossoneri cercano un attaccante, in grado di giocare su entrambe le fasce, che possa integrarsi nel 4-3-3 di Montella.



COSTA TANTO - Il problema principale è rappresentato dal prezzo. L'Ajax per lasciarlo partire vuole una cifra vicina ai 15 milioni di euro nonostante El Ghazi non sia più una prima scelta di Bosz. In questa stagione, infatti, ha giocato solo 10 partite in Eredivise, senza segnare, con un solo gol in 2 partite in Europa League. La Roma ci pensa sul serio, così come il Milan, nessuna delle due vuole però spendere una cifra del genere. L'Italia resta l'opzione più concreta, a patto che l'Ajax decida di abbassare le pretese.