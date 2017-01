Il nome caldo in casa Roma è quello di Torreira, centrocampista della Sampdoria che piace a Spalletti. Tramite il procuratore Betancourt ha espresso la volontà di voler lasciare i blucerchiati già in questa sessione mercato - scrive Il Messaggero -, ma il club di Ferrero è corso subito ai ripari diramando un comunicato in cui si garantisce che non esiste nessun caso sul calciatore. Le impressioni, però, sono altre perché dalla Spagna continuano ad arrivare segnali d'interesse e l'uruguaiano, classe '96, vorrebbe fare un'esperienza in Liga: «A Lucas piacerebbe andare al Siviglia, è una squadra che gioca un buon calcio. La Roma? Sta trattando con la Sampdoria per prenderlo», le parole dell'agente a Estadio Deportivo, ma la cifra da spendere è di 15 milioni, una somma che dalle parti di Trigoria al momento non sono intenzionati a spendere. Sempre in pista anche i vecchi amori, Wilshere (Arsenal in prestito al Bournemouth) e Grenier (Lione).