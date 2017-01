Un giocatore che piace, un'offerta in arrivo. La Roma fa sul serio per Gregoire Defrel e sta studiando la proposta da presentare al Sassuolo per portare l'attaccante francese nella Capitale entro la fine del mercato, il 31 gennaio alle 23. Dopo il no di Jesé, che spinge per ritorno in Spagna, al Las Pamas, il rifiuto del West Ham di cedere in prestito Feghouli e la bocciatura di Spalletti nei confronti di Musonda del Chelsea, Massara ha virato sull'ex punta del Cesena, in questa stagione a segno 6 volte in 20 partite di campionato.



RICHIESTA ALTA - L'affare è complicato, il Sassuolo per lasciarlo partire chiede una cifra vicina ai 30 milioni, una valutazione che la Roma ritiene eccessiva, ma la volontà del giocatore, che spinge per il trasferimento in giallorosso ha riaperto il dialogo tra i due club. La Roma lavora per un prestito oneroso con obbligo di riscatto, per un'operazione da 17 milioni di euro circa, il Sassuolo è disposto a parlarne ma vuole togliere il diritto di ricompra su Pellegrini, fissato a 10 milioni di euro. Nell'operazione potrebbe finire anche il cartellino di Federico Ricci, ceduto la scorsa estate a titolo temporaneo con opzione da parte del club emiliano per l’acquisto a titolo definitivo.



NESSUNA SPESA FOLLE - Roma e Sassuolo si vedranno in questi giorni, sono però escluse spese folli da parte del club di Pallotta. Con Salah e Florenzi che saranno a disposizione a febbraio, non è da escludere che la Roma decida di rimandare l'investimento a giugno.