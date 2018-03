Il 10 aprile, giorno di Roma - Barcellona, segna già una data storica per l’Olimpico che registrerà circa 68 mila presenze e il record d’incasso della sua storia cancellando i 3,7 milioni piovuti a Trigoria nella notte del 21 ottobre 2014 quando il Bayern vinse 1-7. C’erano 62 mila spettatori, ma contro il Barça saranno addirittura di più e considerato l’aumento del prezzo dei biglietti si arriverà a un incasso da quasi 5 milioni che porterà il tesoretto Champions complessivo a oltre 80. boom che nemmeno il club si aspettava e che ha portato al collasso i portali dei Roma Store presi d’assalto da centinaia di tifosi. Dopo i 21 mila tagliandi in prelazione agli abbonati ieri - nel primo e a questo punto unico giorno di vendita libera - in poche ore sono terminati nell’ordine: la Sud, la Nord e i Distinti. Nel pomeriggio sono andate esaurite anche le tribune così alle 18 è stato messo il cartello Sold out. Non accadeva appunto dal 28 maggio (Roma-Genoa), anche se stavolta l’Olimpico sarà ancora più pieno visto che nel settore ospiti (esaurito) ci saranno oltre 4500 tifosi catalani. Quasi 70 mila spettatori quindi per provare a spingere la Roma oltre un ostacolo che appare insormontabile.